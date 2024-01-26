Yol kenarındaki motosikleti çalan 3 şüpheliye gözaltı

SAMSUN´un Çarşamba ilçesinde yol kenarındaki motosikleti çalan 3 şüpheli gözaltına alındı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yeşilırmak Mahallesi Sungurlu Caddesi´nde 21 Ocak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. A.K., F.N. ve K.M.K., yol kenarında gördükleri motosikleti çaldı. Motosikletini bıraktığı yerde bulamayan sahibi, polise haber verdi. Polis ekipleri, 2´si 18 yaşından küçük 3 şüpheliyi Terme ilçesinde çalınan motosiklet ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Motosiklet sahibine teslim edilirken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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