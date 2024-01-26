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        Yol kenarındaki motosikleti çalan 3 şüpheliye gözaltı

        SAMSUN´un Çarşamba ilçesinde yol kenarındaki motosikleti çalan 3 şüpheli gözaltına alındı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 17:23 Güncelleme: 26.01.2024 - 17:25
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        Yol kenarındaki motosikleti çalan 3 şüpheliye gözaltı
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        SAMSUN´un Çarşamba ilçesinde yol kenarındaki motosikleti çalan 3 şüpheli gözaltına alındı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Yeşilırmak Mahallesi Sungurlu Caddesi´nde 21 Ocak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. A.K., F.N. ve K.M.K., yol kenarında gördükleri motosikleti çaldı. Motosikletini bıraktığı yerde bulamayan sahibi, polise haber verdi. Polis ekipleri, 2´si 18 yaşından küçük 3 şüpheliyi Terme ilçesinde çalınan motosiklet ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Motosiklet sahibine teslim edilirken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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