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        Samsun'da hafif ticari araç direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

         SAMSUN'unÇarşamba ilçesinde hafif ticari aracın beton aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 23:38 Güncelleme: 06.02.2024 - 23:40
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        Samsun'da hafif ticari araç direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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         SAMSUN'unÇarşamba ilçesinde hafif ticari aracın beton aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. 

        Kaza akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Yenikaracalı Mahallesi´nde meydana geldi. Oğuzhan K.(32) idaresindeki 55 GL 958 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan beton aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu araç sürücüsü Oğuzhan K., Umut D.(31), Ferhat Ç.(51) ve Yunus Öztürk (29) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Yunus Öztürk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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