Dönerci, bankada çıkan tartışmada tabancayla ağır yaralandı
SAMSUN'da Sadık Ö.
SAMSUN'da Sadık Ö. (41), bankada tartıştığı dönerci Halit Hoşaf'ı (43) tabancayla vurarak ağır yaraladı.
Olay, 19 Mayıs ilçesindeki bir banka şubesinde meydana geldi. Halit Hoşaf ile Sadık Ö., bankadaki veznenin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Sadık Ö., Halit Hoşaf'ı tabancayla karnından ve bacağından ağır yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Hoşaf, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Hoşaf'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, motosikletiyle kaçan Sadık Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Halit Hoşaf’ın ilçede döner dükkanı işlettiği, Sadık Ö.'nün de sanayide hurdacılık yaptığı öğrenildi.
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