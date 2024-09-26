Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Riskli olduğu için ameliyat edilemeyen Taha yürüyemiyor

        SAMSUN'da epilepsi hastası olan, yüzde 95 engelli bulunan otistik Taha Umut Şahin'e (14) nadir görülen bir gelişim bozukluğu hastalığı olan 'Claes-Jensen sendromu' tanısı konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 16:36 Güncelleme: 26.09.2024 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Riskli olduğu için ameliyat edilemeyen Taha yürüyemiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN'da epilepsi hastası olan, yüzde 95 engelli bulunan otistik Taha Umut Şahin'e (14) nadir görülen bir gelişim bozukluğu hastalığı olan ‘Claes-Jensen sendromu’ tanısı konuldu. Yürüyemediği için ameliyat olması gereken ancak riskli olduğu gerekçesiyle Samsun'da oğlunu tedavi ettiremeyen Orhan Şahin (47), "Tek derdim, çocuğumun ameliyatının yapılması" dedi.

        İlkadım ilçesinde yaşayan ve işsiz olan Orhan Şahin, epilepsi hastası olan, yüzde 95 engelli bulunan otistik oğlu Taha Umut Şahin'i, 2019 yılında yürüme zorluğu çekince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Parmak uçlarının üzerinde yürüyebilen Şahin’e, nadir görülen bir gelişim bozukluğu hastalığı olan Claes-Jensen sendromu tanısı konuldu. Riskli olduğu için ameliyat edilmeyen Taha Umut Şahin için ailesi yetkililerden yardım istedi.

        'DOKTORUN TAYİNİ ÇIKTI, AMELİYAT OLAMADI'

        Büyük oğlu da otizmli olan Orhan Şahin, hastane sürecinin 2019'daki pandemide başladığını belirterek, "Hastanelere gitmeye 1 yıl ara vermek zorunda kaldık. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir doktor önerdiler, oraya gittik. Doktor, 'Ameliyatı yaparım' dedi. Çocuk ameliyata girmeden önce ateşlendi ve iyileşene kadar doktorun tayini çıktı, ameliyat olamadı. Tekrar aynı hastaneye gittiğimizde bizi riskli olduğundan dolayı ameliyat etmeyip, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yönlendirdiler. Oradaki doktor da 'Bu ameliyatı yapamam' dedi. İstanbul'daki bir hastaneyi önerdi bize. Ben de maddi imkanım olmadığımdan dolayı oraya gidemedim. Tekrar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittim. Orada da bana İstanbul'daki bir doktoru önerdi. O doktor geçen sene aynı durumda ameliyat olan bir çocuktan ücret olarak 250 bin lira almış. İstanbul'a yine gidemedik" dedi.

        'ÇOCUĞUMUN YÜRÜMESİNİ İSTİYORUM'

        Orhan Şahin, "Doktorlar, çocuğumun masada kalabileceği ihtimaline karşın ameliyat yapamayacaklarını söyledi. Anesteziden uyanmama riski varmış. Türkiye'de bu çocuğu ameliyat edecek bir doktor vardır. Çocuğumun da yürümesini istiyorum. Devlet kurumlarında muhakkak ki vardır. Buradaki devlet hastaneleri ameliyatı yapmadı. Devlet büyüklerimizden destek bekliyorum. Tek derdim, çocuğumun ameliyatının yapılması. Biz öldükten sonra onlara bakabilecek kimse yok" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Esenler'de alkolü taksici ortalığı birbirine kattı
        Esenler'de alkolü taksici ortalığı birbirine kattı
        "Trump'ı yeneceğimden emindim"
        "Trump'ı yeneceğimden emindim"
        Hastanedeki patlama davasında karar belli oldu
        Hastanedeki patlama davasında karar belli oldu
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Yeni prens Yunus Akgün!
        Yeni prens Yunus Akgün!
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Uyuyan kocasını sevgilisiyle boğup intihar süsü verdiler!
        Uyuyan kocasını sevgilisiyle boğup intihar süsü verdiler!
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        İş Sanat’ta yeni sezon 7 Kasım’da başlıyor
        İş Sanat’ta yeni sezon 7 Kasım’da başlıyor
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?

        Benzer Haberler

        Bafra'da şehit Jandarma Uzman Onbaşı Burak Perçin kabri başında anıldı
        Bafra'da şehit Jandarma Uzman Onbaşı Burak Perçin kabri başında anıldı
        Samsun'da atık ilaçlar sağlığa ve çevreye zarar vermemesi için toplandı
        Samsun'da atık ilaçlar sağlığa ve çevreye zarar vermemesi için toplandı
        Samsun'da öğrenciler SİBERAY ekipler tarafından bilgilendirildi
        Samsun'da öğrenciler SİBERAY ekipler tarafından bilgilendirildi
        Samsun'da otomobile çarpan kamyonetteki kişi yaralandı
        Samsun'da otomobile çarpan kamyonetteki kişi yaralandı
        Samsunspor Teknik Direktörü Reis, takımının ligde kalmasını hedefliyor:
        Samsunspor Teknik Direktörü Reis, takımının ligde kalmasını hedefliyor:
        Samsun'da "Evsel atık ilaçlarınızı topluyor, doğayı birlikte koruyoruz" etk...
        Samsun'da "Evsel atık ilaçlarınızı topluyor, doğayı birlikte koruyoruz" etk...