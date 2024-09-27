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        Midesinde uyuşturucu taşıyan İranlı, havalimanında yakalandı

        İRAN'dan Samsun'a gelen İran uyruklu Matin M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 16:14 Güncelleme: 27.09.2024 - 16:20
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        Midesinde uyuşturucu taşıyan İranlı, havalimanında yakalandı
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        İRAN'dan Samsun'a gelen İran uyruklu Matin M.'nin midesinde poşete sarılmış, 10 adet olmak üzere toplamda 191,18 gram metamfetamin ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelip, Samsun Çarşamba Havalimanı'na aktarma yapan İran uyruklu Matin M.'nin uyuşturucu taşıdığını belirledi. Takibe alınan şüpheli, Samsun'a iniş yaptığı sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Hastaneye götürülüp, tomografisi çekilen şüphelinin midesinden poşete sarılmış, 10 adet olmak üzere toplamda 191,18 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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