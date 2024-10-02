Saç kurutma makinesi ile şarj aletine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi; avukat ile arkadaşı tutuklandı
SAMSUN'da durdurulan otomobilde saç kurutma makinesi ile batarya şarj aletinin içerisinde gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.
SAMSUN'da durdurulan otomobilde saç kurutma makinesi ile batarya şarj aletinin içerisinde gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Umut Altıparmaklı (38) ile arkadaşı Emrah Koca (37) tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, İlkadım ilçesindeki uygulama noktasında İstanbul Barosu avukatlarından Umut Altıparmaklı ile yanındaki arkadaşı Emrah Koca'nın bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, saç kurutma makinesi ve batarya şarj aleti içerisine gizlenmiş 2 parça halinde 210 gram metamfetamin, 5 gram esrar ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan Altıparmaklı ve Koca, işlemleri sonrası tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.