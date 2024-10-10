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        Park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        SAMSUN'da park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Mehmet Uman (70), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 09:57 Güncelleme: 10.10.2024 - 10:00
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        Park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        SAMSUN'da park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Mehmet Uman (70), hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde, İlkadım ilçesi Toybelen mevkisi Samsun-Ankara kara yolunda meydana geldi. Mustafa Mehmet Uman'ın kontrolünü yitirdiği 07 AZG 141 plakalı otomobil, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Uman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından itfaiyeciler tarafından araçtan çıkarılan Mustafa Mehmet Uman'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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