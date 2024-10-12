A Milliler, İzlanda'ya hareket etti

UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup’ta Karadağ’yı 1-0’lık skorla geçen A Milli Takım, İzlanda ile oynayacağı maç için başkent Reykjavik’a gitti. İzlanda-Türkiye maçı 14 Ekim Pazartesi saat 21.45’te oynanacak.

UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup üçüncü maçında Karadağ’ı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda 69’uncu dakikada İrfan Can Kahveci’nin golüyle 1-0 mağlup eden A Milli Takım, 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda ile oynayacağı maç için başkent Reykjavic’a hareket etti.

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