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        8 bıçak darbesiyle öldürülen Huriye, toprağa verildi

        SAMSUN'dakendisi ile barışmak isteyen Ömer Teker (49) tarafından 8 bıçak darbesi ile öldürülen Huriye Özkan (44), son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 14:31 Güncelleme: 15.10.2024 - 14:35
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        8 bıçak darbesiyle öldürülen Huriye, toprağa verildi
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        SAMSUN'dakendisi ile barışmak isteyen Ömer Teker (49) tarafından 8 bıçak darbesi ile öldürülen Huriye Özkan (44), son yolculuğuna uğurlandı.

        Olay, 13 Ekim'de saat 22.30 sıralarında Vezirköprü ilçesi Tikenli Mahallesi Ulu Işık Caddesi'ndeki engelli parkında meydana geldi. İtfaiyeden emekli Ömer Teker, barışmak istediği Huriye Özkan ile parkta tartışmaya başladı. Bir süre dini nikahla yaşayan ve aynı zamanda kuzen olan ikili arasındaki tartışma büyüdü. Teker, Huriye Özkan'ı 8 yerinden bıçakla yaraladı. Özkan'ın yanında bulunan kızı N.Ö. (17) de araya girmek isterken hafif yaralandı. Şüpheli suç aleti bıçağını park civarındaki çöpe atıp, kaçtı.

        YAKALANIP, TUTUKLANDI

        İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı, ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Huriye Özkan, kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Teker, tutuklandı. Sosyal medya hesabındaki durumunda, 'Dirin beni, ölün cenneti bulamasın' yazısı bulunan Huriye Özkan cenazesi, bugün öğle vakti kılınan namazın ardından Kuşcular Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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