8 bıçak darbesiyle öldürülen Huriye, toprağa verildi

SAMSUN'dakendisi ile barışmak isteyen Ömer Teker (49) tarafından 8 bıçak darbesi ile öldürülen Huriye Özkan (44), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 13 Ekim'de saat 22.30 sıralarında Vezirköprü ilçesi Tikenli Mahallesi Ulu Işık Caddesi'ndeki engelli parkında meydana geldi. İtfaiyeden emekli Ömer Teker, barışmak istediği Huriye Özkan ile parkta tartışmaya başladı. Bir süre dini nikahla yaşayan ve aynı zamanda kuzen olan ikili arasındaki tartışma büyüdü. Teker, Huriye Özkan'ı 8 yerinden bıçakla yaraladı. Özkan'ın yanında bulunan kızı N.Ö. (17) de araya girmek isterken hafif yaralandı. Şüpheli suç aleti bıçağını park civarındaki çöpe atıp, kaçtı.