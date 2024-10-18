Samsun'da 3 aracın karıştığı kaza kamerada

Kaza, 16 Ekim'de saat 20.00 sıralarında İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri ile plakaları bilinmeyen otomobil ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç, bu sırada başka bir hafif ticari araca çarptı. 3 araçta hasar oluşurken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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