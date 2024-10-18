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        Samsun'da 3 aracın karıştığı kaza kamerada

        SAMSUN'da 3 aracın çarpıştığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 13:10 Güncelleme: 18.10.2024 - 13:15
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        Samsun'da 3 aracın karıştığı kaza kamerada
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        SAMSUN'da 3 aracın çarpıştığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, 16 Ekim'de saat 20.00 sıralarında İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri ile plakaları bilinmeyen otomobil ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç, bu sırada başka bir hafif ticari araca çarptı. 3 araçta hasar oluşurken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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