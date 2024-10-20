Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor - Fenerbahçe maçından notlar

        SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 19:07 Güncelleme: 20.10.2024 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor - Fenerbahçe maçından notlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        SÜPER Lig’in 9’uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor’a konuk oldu. 19 Mayıs Stadı’nda saat 19.00’da başlayan karşılaşmayı Muhammet Ali Metoğlu yönetti.

        En son lig maçını 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayan Fenerbahçe, milli ara ve 8’inci haftayı BAY geçmesinin ardından 21 gün sonra yine deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıyor. Mücadelede Muhammet Ali Metoğlu düdük çalarken, yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ve Serkan Olguncan yaptı.

        Sarı-lacivertliler, ligin ilk 7 haftasında, 5 galibiyet 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 16 puanla 4’üncü sırada yer alırken, Samsunspor ise ligin ilk 8 haftasında 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 18 puan toplayarak lider Galatasaray’ın ardından 2’nci sırada yer aldı.

        FENERBAHÇE İLE 63’ÜNCÜ RANDEVU

        Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig’de 63’üncü kez karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanan 62 maçın 35’ini Fenerbahçe kazanırken, 12 maçı da Samsunspor kazandı. 11 maç ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe’nin 108 golüne, Samsunspor 58 golle cevap verdi. Geçen sezon ligin ilk yarısında Samsun’da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanırken, Kadıköy’deki maç ise 1-1’lik sonuçla tamamlandı.

        FENERBAHÇE, 23 MAÇTIR DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

        Süper Lig’de geçen sezon İsmail Kartal’ın 2’nci hafta Samsunspor maçıyla başlattığı seriyi bu sezon Jose Mourinho Antalyaspor galibiyetiyle devam ettirdi. Sarı-lacivertliler 23 maçta 19 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

        TRAMVAYLA ÜCRETSİZ ULAŞIM

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, saat 18.00’den itibaren maça gidecek taraftarlara tramvayla ücretsiz 19 Mayıs Stadı’na gideceğini duyurdu. Trafik yoğunluğundan olumsuz etkilenilmemesi adına taraftarların 19 Mayıs Stadı’na özel araçları yerine toplu taşıma kullanarak gelmesi tavsiyesinde bulunuldu.

        19 MAYIS STADI KAPALI GİŞE

        Süper Lig maçına iki kulübün taraftarı büyük ilgi gösterdi. 15 Ekim Salı günü satışa çıkarılan 32 bin bilet maç günü tükendi. Ayrıca 19 Mayıs Stadı’nda bulunan 52 locanın tamamının da dolduğu açıklandı.

        Mücadeleye Samsunspor; Okan, Bola, Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Bennasser, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Muja ve Mouandilmadji 11'iyle başladı. Fenerbahçe ise; Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Becao, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic ve Dzeko 11'iyle sahada yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Denetimler gece-gündüz yapılmaya devam edilecek
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Denetimler gece-gündüz yapılmaya devam edilecek
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Beşiktaş 45 dakikada fişi çekti!
        Beşiktaş 45 dakikada fişi çekti!
        Bakan Tunç'tan Yenidoğan çetesi soruşturması açıklaması
        Bakan Tunç'tan Yenidoğan çetesi soruşturması açıklaması
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        Küba'nın pek çok bölgesi karanlığa gömüldü
        Küba'nın pek çok bölgesi karanlığa gömüldü
        Bu meyvelerin bilinçsiz tüketilmesi mide ve bağırsakta kitleye dönüşüyor
        Bu meyvelerin bilinçsiz tüketilmesi mide ve bağırsakta kitleye dönüşüyor
        Musk her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
        Musk her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        "Milli bir gurur"
        "Milli bir gurur"
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        "Küskün ayrıldım"
        "Küskün ayrıldım"

        Benzer Haberler

        Eğlence mekanına girişindeki tartışmada ayağından vuruldu
        Eğlence mekanına girişindeki tartışmada ayağından vuruldu
        3. Uluslararası Katılımlı Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi...
        3. Uluslararası Katılımlı Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi...
        Oymaağaç Höyüğü'nden çıkarılan çivi yazılı tabletler Hititler'in kutsal şeh...
        Oymaağaç Höyüğü'nden çıkarılan çivi yazılı tabletler Hititler'in kutsal şeh...
        'Depresyon varlığı ergenlerde çevrim içi oyun bağımlılığına yol açabilir'
        'Depresyon varlığı ergenlerde çevrim içi oyun bağımlılığına yol açabilir'
        Samsun Teknik'te hava aracı bakım onarım teknisyenleri yetiştiriliyor
        Samsun Teknik'te hava aracı bakım onarım teknisyenleri yetiştiriliyor
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı