Samsunspor - Fenerbahçe maçından notlar

SÜPER Lig’in 9’uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor’a konuk oldu. 19 Mayıs Stadı’nda saat 19.00’da başlayan karşılaşmayı Muhammet Ali Metoğlu yönetti.

En son lig maçını 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayan Fenerbahçe, milli ara ve 8’inci haftayı BAY geçmesinin ardından 21 gün sonra yine deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıyor. Mücadelede Muhammet Ali Metoğlu düdük çalarken, yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ve Serkan Olguncan yaptı.

Sarı-lacivertliler, ligin ilk 7 haftasında, 5 galibiyet 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 16 puanla 4’üncü sırada yer alırken, Samsunspor ise ligin ilk 8 haftasında 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 18 puan toplayarak lider Galatasaray’ın ardından 2’nci sırada yer aldı.

FENERBAHÇE İLE 63’ÜNCÜ RANDEVU Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig’de 63’üncü kez karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanan 62 maçın 35’ini Fenerbahçe kazanırken, 12 maçı da Samsunspor kazandı. 11 maç ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe’nin 108 golüne, Samsunspor 58 golle cevap verdi. Geçen sezon ligin ilk yarısında Samsun’da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanırken, Kadıköy’deki maç ise 1-1’lik sonuçla tamamlandı. FENERBAHÇE, 23 MAÇTIR DEPLASMANDA KAYBETMİYOR Süper Lig’de geçen sezon İsmail Kartal’ın 2’nci hafta Samsunspor maçıyla başlattığı seriyi bu sezon Jose Mourinho Antalyaspor galibiyetiyle devam ettirdi. Sarı-lacivertliler 23 maçta 19 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

TRAMVAYLA ÜCRETSİZ ULAŞIM Samsun Büyükşehir Belediyesi, saat 18.00’den itibaren maça gidecek taraftarlara tramvayla ücretsiz 19 Mayıs Stadı’na gideceğini duyurdu. Trafik yoğunluğundan olumsuz etkilenilmemesi adına taraftarların 19 Mayıs Stadı’na özel araçları yerine toplu taşıma kullanarak gelmesi tavsiyesinde bulunuldu. 19 MAYIS STADI KAPALI GİŞE Süper Lig maçına iki kulübün taraftarı büyük ilgi gösterdi. 15 Ekim Salı günü satışa çıkarılan 32 bin bilet maç günü tükendi. Ayrıca 19 Mayıs Stadı’nda bulunan 52 locanın tamamının da dolduğu açıklandı.