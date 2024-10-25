Samsunspor, Kasımpaşa karşılaşması için yola çıktı

Mücadelede Çağdaş Altay orta hakem, Murat Temel ve Mert Bulut yardımcı hakem, Raşit Yorgancılar ise 4’üncü hakem olarak görev alacak.

Samsunspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın saat 16.00'da deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Puan tablosunda 3’üncü sırada bulunan Samsunspor, evinde aldığı Fenerbahçe beraberliğinin ardından kazanmak istiyor. Süper Lig’de 9’uncu sırada yer alan Kasımpaşa’nın ise oynadığı 9 maçta 11 puanı bulunuyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.