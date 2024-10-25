Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor, Kasımpaşa karşılaşması için yola çıktı

        SAMSUNSPOR, Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçı için İstanbul'a doğru yola çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 17:07 Güncelleme: 25.10.2024 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor, Kasımpaşa karşılaşması için yola çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUNSPOR, Süper Lig’in 10'uncu haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçı için İstanbul'a doğru yola çıktı.

        Samsunspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın saat 16.00'da deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Puan tablosunda 3’üncü sırada bulunan Samsunspor, evinde aldığı Fenerbahçe beraberliğinin ardından kazanmak istiyor. Süper Lig’de 9’uncu sırada yer alan Kasımpaşa’nın ise oynadığı 9 maçta 11 puanı bulunuyor.

        Mücadelede Çağdaş Altay orta hakem, Murat Temel ve Mert Bulut yardımcı hakem, Raşit Yorgancılar ise 4’üncü hakem olarak görev alacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        İstismar iddiasına baltalı saldırı!
        İstismar iddiasına baltalı saldırı!
        Bebekleri ölen aile: Pasif ötanazi yaptılar!
        Bebekleri ölen aile: Pasif ötanazi yaptılar!
        İstanbul'da 100 milyon liralık operasyon: Almanya'dan getirip Irak ve İran'da satacaklardı
        İstanbul'da 100 milyon liralık operasyon: Almanya'dan getirip Irak ve İran'da satacaklardı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        "Mourinho yine rol çaldı"
        "Mourinho yine rol çaldı"
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Fransa'da Ersin destanı!
        Fransa'da Ersin destanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Yarasını sahnede sardı
        Yarasını sahnede sardı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        WSJ: Musk ve Putin gizlice temas kuruyor
        WSJ: Musk ve Putin gizlice temas kuruyor

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan Samsun Büyükşehir Belediyesine...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan Samsun Büyükşehir Belediyesine...
        Samsun'da yağış dönemi öncesi ırmak ve dere yataklarının temizliğine başlan...
        Samsun'da yağış dönemi öncesi ırmak ve dere yataklarının temizliğine başlan...
        Samsun'da darp ve gasp iddiasına 1 gözaltı, 2 kişi aranıyor
        Samsun'da darp ve gasp iddiasına 1 gözaltı, 2 kişi aranıyor
        Samsun'da jandarma çocuklara trafik eğitimi verdi
        Samsun'da jandarma çocuklara trafik eğitimi verdi
        Samsun'da bir kişinin parasını gasbettikleri öne sürülen 3 şüpheliden biri...
        Samsun'da bir kişinin parasını gasbettikleri öne sürülen 3 şüpheliden biri...
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı