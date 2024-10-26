Şehit Babür'ün cenazesi Samsun'a getirildi (2)

Cenazeye Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kaplan Operasyonu’nda bir üs bölgesinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Sözleşmeli Er Kander Babür (30) Şırnak’taki törenin ardından askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Şehit Babür’ün naaşı, havalimanındaki törenden sonra Terme ilçesindeki Merkez Pazar Camisi’ne götürüldü. Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra şehit Babür Köybucak Mahallesi’nde yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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