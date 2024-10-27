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        12 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        SAMSUN'da 5 ayrı suçtan 12 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 14:13 Güncelleme: 27.10.2024 - 14:15
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        12 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        SAMSUN’da 5 ayrı suçtan 12 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü F.G. (29), yakalandı.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’, ‘Uyuşturucu madde kullanmak’, ‘Ruhsatsız silah bulundurmak’, ‘Mala zarar verme’ ve ‘Suç delilleri yok etme’ suçlarından 12 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve 5 bin lira da adli para cezası bulunan F.G.’yi yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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