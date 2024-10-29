Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Parayı polise teslim etti, darbedildi: 3 gözaltı

        SAMSUN'da adına açılan banka hesaplarına yatan parayı polise teslim edip şikayetçi olan U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 16:04 Güncelleme: 29.10.2024 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Parayı polise teslim etti, darbedildi: 3 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN'da adına açılan banka hesaplarına yatan parayı polise teslim edip şikayetçi olan U.K. (19), 3 kişi tarafından darbedildi. U.K.’nin şikayeti üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Atakum ilçesinde, dün öğle saatlerinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giden U.K., bilgisi dışında kendi adına 8 ayrı bankadan hesap açıldığı iddiasıyla şikayette bulundu. Banka hesaplarından yaklaşık 50 bin lirayı çeken U.K., parayı polise teslim etti. Saat 20.30 sıralarında yeniden polis merkezine giden U.K., Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde tanımadığı 3 kişinin kendisini zorla otomobile bindirip, paranın nerede olduğunu sorduklarını, polise teslim ettiğini söyleyince de darbedildiğini ve bu sırada otomobilden atlayıp kaçtığını söyleyerek şikayette bulundu. Çalışma başlatan polis, B.C.K. (22), N.A. (30) ve V.K.’yi (21) gözaltına aldı. Şüpheliler, verdikleri ifadede U.K. ile konuşmak için bir araya geldiklerini belirtti.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Açık ara önde
        Açık ara önde

        Benzer Haberler

        Salıpazarı'nda Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Salıpazarı'nda Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Havza'da CHP ve ADD'den Cumhuriyet'in 101. yılı etkinliği
        Havza'da CHP ve ADD'den Cumhuriyet'in 101. yılı etkinliği
        Terme'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Terme'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Bafra'da Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yılı kutlandı
        Bafra'da Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yılı kutlandı
        Samsun'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Samsun'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        19 Mayıs ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        19 Mayıs ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlandı