Samsun'da birlikte alkol aldığı kişiyi öldüren sanığa 18 yıl hapis

SAMSUN'unBafra ilçesinde evde birlikte alkol aldığı Salih Kaptanoğlu'nu (45) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Hakan İşcen (50), 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hakan İşcen, 15 Nisan'da ikamet ettiği apartmanın altında bulunan büfeye alkol almak için gitti. İşcen büfe sahibiyle sohbet ederken, gelen Salih Kaplanoğlu ile tanışarak evine davet etti. Evde birlikte içki içtikleri sırada, saat 23. sıralarında ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya döndü. Hakan İşcen, önce bıçakla yaraladığı Kaplanoğlu'nu daha sonra boğarak öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan İşcen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşcen bugün Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. 'Eziyet çektirerek öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla tutuklu yargılanan sanık, savunmasında, "Alkolün de etkisiyle aramızda tartışma çıktı. Neden olduğu tam hatırlamıyorum. Sabah kalktığımda yerde hareketsiz yatıyordu" dedi. Mahkeme heyeti, sanığı 'Kasten adam öldürmek' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.