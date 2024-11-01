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        TIR'ların ters yönde gittiğini sanan sürücüler tedirginlik yaşadı

        SAMSUN'da 4 TIR'ın, kupaları trafiğin akış istikametinin tersi yöndeki TIR'ları çekerek götürmesi, tedirginliğe neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 14:33 Güncelleme: 01.11.2024 - 14:35
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        TIR'ların ters yönde gittiğini sanan sürücüler tedirginlik yaşadı
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        SAMSUN’da 4 TIR’ın, kupaları trafiğin akış istikametinin tersi yöndeki TIR’ları çekerek götürmesi, tedirginliğe neden oldu. Bazı sürücüler TIR’ların ters yönde ilerlediğini düşünürken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Samsun-Ankara kara yolunda yabancı plakalı 4 TIR, kupaları trafiğin akış istikametinin tersine olan 4 TIR’ı çekerek götürdü. Bu sırada trafikte aynı yönde ve arkada seyreden bazı sürücüler, TIR’ların ters istikamette ilerlediği izlenimine kapılınca tedirginlik yaşadı. Sürücüler o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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