Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 681 sentetik hap, 149,08 gram metamfetamin, 28,24 gram eroin, 72,60 gram esrar, 2,12 gram kokain, 2 hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.