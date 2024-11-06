Hibe desteği vaadiyle dolandırdıklarını öne sürüp suç duyurusunda bulundular

SAMSUN'da A.A. (42) adlı kişinin hibe ve devlet destekli proje vaadiyle kendilerini dolandırıldıklarını öne süren 30 kişi, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mağdurlardan yaklaşık 100 milyon TL topladığı öne sürülen A.A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Avrupa Birliği hibeleri ve devlet destekli projeler sunduğunu öne sürüp vatandaşlardan para topladığı iddia edilen A.A. için, bugün 30 kişi toplu olarak adliyeye giderek ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Mağdurların daha önce de bireysel olarak şikayetçi olduğu A.A.’nın yaklaşık 100 milyon TL ile ortadan kaybolduğu öne sürüldü. Şikayetler sonrası A.A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Mağdurlardan Orhan Çavdar (55), "Biz hepimiz tırnaklarımızla kazıyarak, çalışarak bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Ülkenin yükünü omuzlarımızda çeken insanlarız. Bu dolandırıcı şahıs insanların umutlarını sömürerek birçok yalan söyleyerek insanların tamamını sonuna kadar dolandırdı. Kredi kartı borçları olan insanlar dahi tüm birikimlerini bu adama verdiler" dedi.

Başka insanların mağdur olmaması için toplu halde suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Çavdar, "Bu adam yıllardır bunu sistematik olarak yapıyor. Bir ekibi var ve onlarla çalışıyor. Biz bunları bireysel olarak şikayette bulunduk ve şimdi toplu olarak şikayet ediyoruz” diye konuştu.