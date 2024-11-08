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        Samsun'da kule vincin devrilme anı kamerada

        SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde bakır işletmesinde oksijen deposunun taşınması sırasında kule vincin devrildiği kazanın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 11:46 Güncelleme: 08.11.2024 - 11:50
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        Samsun'da kule vincin devrilme anı kamerada
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        SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde bakır işletmesinde oksijen deposunun taşınması sırasında kule vincin devrildiği kazanın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, 6 Kasım’da Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Bir bakır işletmesinde oksijen deposunun taşınması sırasında kule vinç devrildi. Devrilen vincin üzerine de oksijen deposu düştü. Kazada vinç operatörü Murat Suna (44) yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayaklarının kırıldığı tespit edilen Suna, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Murat Suna'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Bu arada kule vincin devrilme anı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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