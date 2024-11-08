Kaçak ve sahte içki operasyonunda 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

SAMSUN’da düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden Yusuf Ziya Eyüboğlu (53) ve Mustafa Yılmaz (42) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürütülen çalışmalarda kaçak ve sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Aramalarda 11 bin 9 litre etil alkol, 13 bin 50 alkol aroması, 2 şişe alkollü içki ve 6 cep telefonu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, H.A. (48), Yusuf Ziya Eyüboğlu ve Mustafa Yılmaz adliyeye sevk edildi. Eyüboğlu ve Yılmaz çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken, H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.