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        'Müstehcenlik' operasyonunda 17 gözaltı

        SAMSUN'da gerçekleştirilen 'müstehcenlik' operasyonunda 17 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 11:55 Güncelleme: 11.11.2024 - 11:55
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        'Müstehcenlik' operasyonunda 17 gözaltı
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        SAMSUN’da gerçekleştirilen ‘müstehcenlik’ operasyonunda 17 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çocuk pornosu satışı yapan ve satın aldığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 17 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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