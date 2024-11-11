'Müstehcenlik' operasyonunda 17 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çocuk pornosu satışı yapan ve satın aldığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 17 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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