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        Alışveriş merkezinden kıyafet çalan şüpheli: Çalma hastalığım var

        SAMSUN'da alışveriş merkezindeki giyim mağazasından 5 parça kıyafet çalan Musa Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 13:09 Güncelleme: 15.11.2024 - 13:15
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        Alışveriş merkezinden kıyafet çalan şüpheli: Çalma hastalığım var
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        SAMSUN’da alışveriş merkezindeki giyim mağazasından 5 parça kıyafet çalan Musa Ş. (41), gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde, “Çalma hastalığım var” dedi.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Musa Ş., alışveriş merkezindeki giyim mağazasından 3 mont, 1 gömlek ve 1 pantolon çalıp kaçtı. Mağazadaki çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarını inceleyip şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinde, “Çalma hastalığım var, bazen giyiyorum, bazen dağıtıyorum, bazen de geri götürüyorum” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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