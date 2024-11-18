Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Mobilya imalathanesinde 1 yılda 3'üncü yangın

        SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 10:02 Güncelleme: 18.11.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mobilya imalathanesinde 1 yılda 3'üncü yangın
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN’un Tekkeköy ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü. Aynı imalathanede bu yıl çıkan 3’üncü yangın olduğu öğrenildi.

        Tekkeköy ilçesi İlkadım Sanayi Sitesi’ndeki bir mobilya imalathanesinde 08.30 sıralarında yangın çıktı. Çalışanlar durumu fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Aynı mobilya imalathanesinde ağustos ve eylül aylarında da yangın çıktığı belirtildi.

        Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        Doğu Karadeniz için deprem açıklaması!
        Doğu Karadeniz için deprem açıklaması!
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 16 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 16 kent için "sarı" alarm!
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün
        'Savaşta sağ kalma' kitapçıkları dağıtılıyor
        'Savaşta sağ kalma' kitapçıkları dağıtılıyor
        Buruk'tan Jelert, Muslera ve Sara sözleri!
        Buruk'tan Jelert, Muslera ve Sara sözleri!
        Okan Buruk, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Okan Buruk, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Okan Buruk: Osimhen sezon sonuna kadar kalacak
        Okan Buruk: Osimhen sezon sonuna kadar kalacak
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        İşte yeni Kainat Güzeli
        İşte yeni Kainat Güzeli
        Polis ekibi TIR'ın altında kaldı: 1 şehit
        Polis ekibi TIR'ın altında kaldı: 1 şehit
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Samsun'da mobilya imalathanesinde dört ayda üçüncü kez çıkan yangın söndürü...
        Samsun'da mobilya imalathanesinde dört ayda üçüncü kez çıkan yangın söndürü...
        Samsun'da 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunun firari yakalandı
        Samsun'da 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunun firari yakalandı
        Samsun'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Samsun'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Samsun'da AK Parti'nin İlkadım ve Tekkeköy ilçe kongreleri yapıldı
        Samsun'da AK Parti'nin İlkadım ve Tekkeköy ilçe kongreleri yapıldı
        Terme Ankara'da tanıtıldı
        Terme Ankara'da tanıtıldı
        Samsun'da "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" düzenlendi
        Samsun'da "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" düzenlendi