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        Tartışıp öldürdü, arkadaşı 8 saat sonra ihbar etti: 3 gözaltı

        SAMSUN'un Atakum ilçesindeki evde eğlenen B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 12:29 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:29
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        Tartışıp öldürdü, arkadaşı 8 saat sonra ihbar etti: 3 gözaltı
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        SAMSUN'un Atakum ilçesindeki evde eğlenen B.K. (49), tartıştığı alt kattaki Kani Timur Ünal'ı (52) tabancayla dizinden vurdu. Ünal kan kaybından hayatını kaybetti. Olaya tanıklık eden arkadaşı B.Ö. (28) yaklaşık 8 saat sonra polise ihbarda bulundu. 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Olay, 16 Kasım'da akşam saatlerinde Atakum ilçesi bağlı Çakırlar Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. B.K. ile B.Ö. kız arkadaşları ile birlikte içki alıp, eve gitti. Burada eğlenen grup ile alt kattaki Kani Timur Ünal arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışma sırasında B.K., Ünal'ı tabancayla sağ dizinden vurdu. Ünal kanlar içerisinde yere yığıldı. B.Ö. 17 Kasım'da saat 02.00 sıralarında polisi arayıp, arkadaşı B.K.'nin Ünal'ı tabancayla vurduğunu ihbar etti. Olay yerine giden polis, çilingir çağırarak kapıyı açtı. Ekipler, Ünal'ın kan kaybından öldüğünü belirledi. Kani Timur Ünal'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na kaldırıldı. Polis, suç aleti tabanca ile birlikte B.K.'yi, ihbarda bulunan B.Ö.'yü ve A.B.'yi (22) gözaltına aldı.

        Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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