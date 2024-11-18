Tartışıp öldürdü, arkadaşı 8 saat sonra ihbar etti: 3 gözaltı (3)

Samsun’unAtakum ilçesinde tartıştığı alt kattaki komşusu Kani Timur Ünal’ı tabancayla dizinden vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bora Karaca, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı, olayı ihbar eden Batuhan Ö. adli kontrol şartı konularak, A.B. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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