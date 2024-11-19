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        ATM'de işlem yaparken boynundan vurulan Ali, öldü

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde ATM'de işlem yaparken tabancayla boynundan vurulan Ali Gültekin (22), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 12:19 Güncelleme: 19.11.2024 - 12:25
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        ATM'de işlem yaparken boynundan vurulan Ali, öldü
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde ATM’de işlem yaparken tabancayla boynundan vurulan Ali Gültekin (22), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, 14 Kasım’da Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Vatan Caddesi’nde meydana geldi. 19 suç kaydı bulunan Ali Gültekin, bir bankaya ait ATM'de işlem yaptığı sırada husumetlisi olduğu K.D. (17) tarafından boynundan tabancayla vuruldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gültekin, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. K.D. ve olay anında yanında olan M.A. (17) ile S.K. (16) bir süre sonra İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde polise teslim oldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip tutuklandı.

        YAŞAMINI YİTİRDİ

        Ali Gültekin, bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu arada, K.D.’nin 6, M.A.’nın 2, S.K.’nin ise 8 suç kaydı olduğu belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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