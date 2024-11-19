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        Tıbbi sekreter Kübra, nişanlısı tarafından evinde ölü bulundu

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak çalışan Kübra Güner (21), nişanlısı tarafından evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 19:51 Güncelleme: 19.11.2024 - 19:51
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        Tıbbi sekreter Kübra, nişanlısı tarafından evinde ölü bulundu
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tıbbi sekreter olarak çalışan Kübra Güner (21), nişanlısı tarafından evinde ölü bulundu. Genç kızın yanında çok sayıda ilaç bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Olay, sabah saatlerinde Samsun’un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi 776’ncı sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tıbbi sekreter olarak görev yapan Kübra Güner’den haber alamayan nişanlısı Erdem S., çilingir çağırarak evine girdi. Erdem S., Güner’i yatağında hareketsiz bulması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Güner’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Evde yapılan incelemede, Kübra Güner’in yanında çok sayıda ilaç tespit edildi. Güner’in cansız bedeni, evdeki incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.

        Genç kızın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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