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        Pazarlamacının minibüsünden hırsızlık yapan şüpheliye gözaltı

        SAMSUN'un Canik ilçesinde pazarlamacıya ait minibüsteki tencere, tava ve bıçak gibi eşyaları çalan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 12:03 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:05
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        Pazarlamacının minibüsünden hırsızlık yapan şüpheliye gözaltı
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        SAMSUN’un Canik ilçesinde pazarlamacıya ait minibüsteki tencere, tava ve bıçak gibi eşyaları çalan M.A.K. (28), gözaltına alındı.

        Olay, dün Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. M.A.K., pazarlama işi yapan Emre E.’nin park halindeki minibüsünden tencere, tava ve bıçak gibi çeşitli eşyaları çalıp, kaçtı. Durumu fark eden Emre E., 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarını inceleyip, M.A.K.’yi gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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