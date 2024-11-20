Pazarlamacının minibüsünden hırsızlık yapan şüpheliye gözaltı

Olay, dün Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. M.A.K., pazarlama işi yapan Emre E.’nin park halindeki minibüsünden tencere, tava ve bıçak gibi çeşitli eşyaları çalıp, kaçtı. Durumu fark eden Emre E., 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarını inceleyip, M.A.K.’yi gözaltına aldı.

SAMSUN’un Canik ilçesinde pazarlamacıya ait minibüsteki tencere, tava ve bıçak gibi eşyaları çalan M.A.K. (28), gözaltına alındı.

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