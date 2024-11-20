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        Kendisine ait otomobille kaza yapan arkadaşını darbetti

        SAMSUN'da Onur Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 12:15 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:20
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        Kendisine ait otomobille kaza yapan arkadaşını darbetti
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        SAMSUN'da Onur Y. (28), kendisine ait otomobille kaza yapıp, araçta hasara neden olduğunu iddia ettiği arkadaşı İsmail Ş.'yi (21) darbetti. İsmail Ş. hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, 17 Kasım'da saat 18.00 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kombi dükkanı sahibi Onur Y., iddiaya göre otomobilini bir işi için arkadaşı İsmail Ş.'ye verdi. İsmail Ş. de otomobil ile kaza yaptı, araçta hasar oluştu. Bunun üzerine İsmail Ş. ile Onur Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Onur Y., İsmail Ş.'yi darbetti. Yaralanan İsmail Ş. hastanede tedaviye alınırken, şikayet sonrası Onur Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 'Tehdit', 'Kasten yaralama ve hakaret' ve 'Evden hırsızlık' gibi suçlardan 5 kaydı olan Onur Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan İsmail Ş.'nin de 'Taksirle yaralama' suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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