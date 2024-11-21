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        Lokantadan 2 bin lira çalan şüpheli, kaldığı otel odasında yakalandı (2)

        TUTUKLANDISamsun'unİlkadım ilçesinde pencereden lokantaya girip, 2 bin lira çaldığı suçlamasıyla gözaltına alınan Turgay Özkan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 15:17 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:17
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        Lokantadan 2 bin lira çalan şüpheli, kaldığı otel odasında yakalandı (2)
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        TUTUKLANDI

        Samsun'unİlkadım ilçesinde pencereden lokantaya girip, 2 bin lira çaldığı suçlamasıyla gözaltına alınan Turgay Özkan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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