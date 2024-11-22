42 emekli öğretim görevlisi yıllar sonra 'Öğretmenler Günü' için bir araya geldi

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden (OMÜ) emekli olan 42 eğitim görevlisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü için yıllar sonra bir araya geldi.

İçerisinde profesör, yardımcı doçent ve öğretim görevlilerinin bulunduğu 42 emekli öğretmen, OMÜ’de Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen program ile bir araya geldi. Düzenlenen program pasta kesimi, resim sergisi ve OMÜ’de eğitim gören öğrencilerin sergilediği konser gösterileri ile devam etti.

'EĞİTMENLERİMİZİN ŞU ANDA İYİ HİZMET VERDİKLERİNE GERÇEKTEN ÇOK İNANIYORUM' Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nden emekli olan Prof. Dr. Ali Pancar (73), “Ben 46 yıl üniversitelerde eğitim- öğretim hizmetinde bulundum. Emekli olalı tam olarak 6 yıl oluyor. Emekli olan veya şu anda görev yapan bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım. Öğretmenler gerçekten eli öpülesi insanlardır. Bu ülkede çok kaliteli öğretmenlerin yetiştirilmesi gerekiyor. Eğitmenlerimizin şu anda iyi hizmet verdiklerine gerçekten çok inanıyorum. Çocuklarımıza, iyi ve kaliteli öğretmenlerimizin hizmet etmesini canı gönülden temenni ediyorum” dedi.