Samsunspor – Alanyaspor maçının ardından

SÜPER Lig’in 13’üncü haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu karşılaşmayı değerlendirdi.

‘Ne maçtı ama’ diyerek konuşmasına başlayan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "İstediğimiz oyunu sergileyemedik. İlk yarıda girdiğimiz pozisyonlar vardı. Golü attıktan sonra ilk yarının son 10 dakikasında çok pasif bir oyun sergileyince fazlasıyla orta yapılmasına müsaade ettik. Soyunma odasında arkadaşlarla konuştuk. Agresif başlamamızı konuştuk. İkinci yarı başladı ve 2 dakika sonra gol yedik. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Sonucun iyi olduğunu düşünüyorum. Bu oyunun elbette analiz kısmını yapıp, futbolcularla konuşacağız. Bu oyundan çok daha iyisini Bodrumspor’da yapar karşılığını alırız. Holse ve Bennasser gibi oyuncuların yokluğunda istediğimizi sahaya yansıtamadık. Milli aradan sonra bizim gibi takımlar için kolay değil. Kadromuz kısıtlı olduğu gibi bu bizim için iyi olmuyor. İkinci milli aradan sonra Fenerbahçe maçından iyi performans göstermiştim. Holse’nin ağrıları vardı. Riske etmedim. Bennasser’de zaten cezalıydı" İfadelerini kullandı.

SAMİ UĞURLU: BU DEPLASMAN OLDUKÇA ZOR Samsunspor'un lige çok iyi başladığını belirten Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Samsunspor deplasmanına gelecek her takım için bu deplasman oldukça zor. Bizim için de öyleydi. Buradaki ilk maçımız çalışma fırsatımız oldu 15 gün. Bu 15 gün sürede de aslında benim kendi oyun felsefemi buraya tamamen yansıtmak istiyordum. Bunun içinde bir 15 gün süremiz vardı ancak maç oynamadık. Tabii maçları oynadıkça bunu biraz daha yukarıya taşıyabiliriz. Ancak genel anlamda baktığınızda Samsun deplasmanında biliyorsunuz daha önceki dönemde de bizim için Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsun deplasmanı ya da içeride çok fark etmiyor. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz" dedi.

‘ZOR BİR DEPLASMANDI KEYİFLİ BİR MAÇ OLDU’ Keyifli bir maç olduğunu ifade eden Uğurlu, “Özellikle bizim istediğimiz ikinci topları kazanıp yaptığımız geçişler bizim adımıza çok olumlu ve etkiliydi. Tabii bu 1 puan bizim için baktığınızda kağıt üzerinde güzel bir skor sevindirici, ancak oyunun karşılığımı çok bunu söyleyemem tabii ki de. Çünkü oyunun tamamen kontrolünü elinde tutan, belki bir 10-15 dakikalık süre haricinde tamamen elinde tutan, çok daha fazla pozisyona giren, galibiyeti kaçıran taraftı Alanyaspor. Burada uzun süredir kazanamamanın vermiş olduğu o özgüveni yukarıya taşımamız gerekiyor öncesinde. Çok çalışıyoruz. Eğer ki kendi istediklerimizi buraya yansıttığımızda oyuncu kalitesiyle, oyuncu profilleriyle çok daha farklı bir Alanyaspor izleyeceğimizi biliyoruz. Dediğim gibi zor deplasman, iyi bir maç oldu. Keyifli maç oldu. Özellikle son dakikalarda çok fazla gole yaklaştık. Buradan galip dönebilirdik. Çok da yaklaştık ancak olmadı. Bazen maç şansının da yanınızda olması gerekiyor. Ancak hem Samsunspor'u hem de Alanyaspor'u mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.