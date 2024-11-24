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        Samsun Valiliği, eğitime 1 gün ara verilen ilçeleri duyurdu

        SAMSUN Valiliği, 25 Kasım Pazartesi günü için yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verilen ilçe ve okulları açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 23:44 Güncelleme: 24.11.2024 - 23:44
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        Samsun Valiliği, eğitime 1 gün ara verilen ilçeleri duyurdu
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        SAMSUN Valiliği, 25 Kasım Pazartesi günü için yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verilen ilçe ve okulları açıkladı.

        Samsun Valiliği, 25 Kasım Pazartesi günü için Asarcık, Havza, Ladik, ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle açıklama yapılan diğer ilçelerde ise, Ayvacık'ta 6 okul, Alaçam'da 2 okul, Çarşamba ve Atakum'da 3 okul, Kavak'ta 4 okul, 19 Mayıs'ta 2 okul, Salıpazarı'nda 3 okul, Terme'de 1 okul ve Canik ile Bafra'daki kırsal kesimlerdeki okullarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

        Taşıma yoluyla okullara gelen öğrencilerin ise 1 gün izinli sayılacağı açıklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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