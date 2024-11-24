Samsun Valiliği, eğitime 1 gün ara verilen ilçeleri duyurdu
SAMSUN Valiliği, 25 Kasım Pazartesi günü için yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verilen ilçe ve okulları açıkladı.
SAMSUN Valiliği, 25 Kasım Pazartesi günü için yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verilen ilçe ve okulları açıkladı.
Samsun Valiliği, 25 Kasım Pazartesi günü için Asarcık, Havza, Ladik, ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle açıklama yapılan diğer ilçelerde ise, Ayvacık'ta 6 okul, Alaçam'da 2 okul, Çarşamba ve Atakum'da 3 okul, Kavak'ta 4 okul, 19 Mayıs'ta 2 okul, Salıpazarı'nda 3 okul, Terme'de 1 okul ve Canik ile Bafra'daki kırsal kesimlerdeki okullarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Taşıma yoluyla okullara gelen öğrencilerin ise 1 gün izinli sayılacağı açıklandı.
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