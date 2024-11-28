Samsun'da yasa dışı bahis soruşturmasında 2 gözaltı

Soruşturmanın devamında ekipler, vatandaşları kandırarak banka hesaplarını yasa dışı bahis suçunda para naklinde kullandırması için ikna ettiği iddiasıyla A.A.A.’yı (18) da takibe aldı. Şüpheli İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Meydanı’nda motosikletini park ettiği sırada yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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