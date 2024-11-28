Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da yasa dışı bahis soruşturmasında 2 gözaltı

        SAMSUN'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 14:08 Güncelleme: 28.11.2024 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da yasa dışı bahis soruşturmasında 2 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN’da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalarda 2 şüpheli gözaltına alındı. .

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında çalışma yürüttü. Ekipler, banka hesabını kullandırdığı suçlamasıyla Y.E.Ü.’yü (22) yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Soruşturmanın devamında ekipler, vatandaşları kandırarak banka hesaplarını yasa dışı bahis suçunda para naklinde kullandırması için ikna ettiği iddiasıyla A.A.A.’yı (18) da takibe aldı. Şüpheli İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Meydanı’nda motosikletini park ettiği sırada yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        TCMB ve TBB'den 'sahte döviz' açıklaması
        TCMB ve TBB'den 'sahte döviz' açıklaması
        İşte o sahte 100 dolar
        İşte o sahte 100 dolar
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların perde arkası
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        7 yılda + 5 oldular
        7 yılda + 5 oldular
        Teğmenlerle ilgili açıklama: YDK süreci başladı
        Teğmenlerle ilgili açıklama: YDK süreci başladı
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Icardi'nin avukatından 'aşk' açıklaması
        Icardi'nin avukatından 'aşk' açıklaması
        Musk'tan yaz-kış saati yorumu
        Musk'tan yaz-kış saati yorumu
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        Kumkapı'da istek şarkı cinayeti!
        Kumkapı'da istek şarkı cinayeti!
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte

        Benzer Haberler

        Samsunspor, Bodrum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Bodrum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinde başkanlığa yeniden Tural se...
        Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinde başkanlığa yeniden Tural se...
        Samsun'da hamsinin kilosu 100 liradan satılıyor
        Samsun'da hamsinin kilosu 100 liradan satılıyor
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Babası okula göndermedi, hayalini 81 yaşında gerçekleştirdi
        Babası okula göndermedi, hayalini 81 yaşında gerçekleştirdi
        Denetimli Serbestlik Yükümlüleri El Sanatları Sergisi açıldı
        Denetimli Serbestlik Yükümlüleri El Sanatları Sergisi açıldı