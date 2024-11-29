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        İtfaiyeciler, Samsunspor tesislerindeki yangını söndürüp, futbolcularla fotoğraf çektirdi

        SAMSUN'da, Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde oyuncuların kaldığı odaların çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 22:11 Güncelleme: 29.11.2024 - 22:15
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        İtfaiyeciler, Samsunspor tesislerindeki yangını söndürüp, futbolcularla fotoğraf çektirdi
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        SAMSUN’da, Samsunspor Nuri Asan Tesisleri’nde oyuncuların kaldığı odaların çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Ekipler daha sonra, tesiste bulunan futbolcular Soner Aydoğdu ve Zeki Yavru ile fotoğraf çektirip, ayrıca Zeki Yavru’ya kask taktırdı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

        Yangın, akşam saatlerinde Canik ilçesindeki Nuri Asan Tesisleri’nde meydana geldi. İddiaya göre, Samsunsporlu futbolcuların kaldığı odaların çatı kısmında bilinmeyen nedenle küçük çaplı yangın çıktı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülüp, kontrol altına alındı.

        Yangının söndürülmesinin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, bu sırada tesiste olan Samsunsporlu futbolcularından Soner Aydoğdu ve Zeki Yavru ile fotoğraf çektirdi. Ekiplerin, Zeki Yavru’ya kask taktırması ise renkli görüntüler oluşturdu.

        Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa’nın da tesislerde olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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