İtfaiyeciler, Samsunspor tesislerindeki yangını söndürüp, futbolcularla fotoğraf çektirdi

SAMSUN’da, Samsunspor Nuri Asan Tesisleri’nde oyuncuların kaldığı odaların çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Ekipler daha sonra, tesiste bulunan futbolcular Soner Aydoğdu ve Zeki Yavru ile fotoğraf çektirip, ayrıca Zeki Yavru’ya kask taktırdı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

Yangın, akşam saatlerinde Canik ilçesindeki Nuri Asan Tesisleri’nde meydana geldi. İddiaya göre, Samsunsporlu futbolcuların kaldığı odaların çatı kısmında bilinmeyen nedenle küçük çaplı yangın çıktı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülüp, kontrol altına alındı.