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        Kol ve karın germe ameliyatı oldu, dikiş izleri kaldı

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde karın ve kol germe ameliyatı sonrası vücudunda izler kaldığını belirten Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 11:20 Güncelleme: 01.12.2024 - 11:25
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        Kol ve karın germe ameliyatı oldu, dikiş izleri kaldı
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde karın ve kol germe ameliyatı sonrası vücudunda izler kaldığını belirten Y.Ş. (62), estetik merkezi sahibi Doktor H.A. (63) ve 4 çalışanından şikayetçi oldu. Y.Ş. ifadesinde, "Merkezin sahibi Doktor H.A. ile görüştüm. Kendisi bana komplikasyon oluştuğunu, ameliyatın başarısız olduğunu, paramı da iade edeceklerini söyledi. Bana 200 bin liramı verdiler ama 100 bin liramı vermediler" dedi. Doktor H.A. ise ifadesinde, “Maddi sıkıntılarının olduğunu söyleyince, ameliyatta hata yok ama karın germe parasını geri alabilirsin dedim” diye konuştu.

        Atakum ilçesinde Y.Ş., 30 Eylül’de özel bir estetik merkezinde kol ve karın germe ameliyatı oldu. Tedavi gördükten sonra ameliyat olduğu bölgede dikiş izi kalan Y.Ş., 20 Kasım’da tekrar estetik merkezine gitti. Buradan da bir sonuç alamayan Y.Ş., son olarak polise şikayette bulundu. Y.Ş. verdiği ifadede, “Ameliyattan önce 300 bin liralık parayı elden muhasebeciye verdim. Bana 10 bin liralık fiş kestiler. Ameliyat sonrası 15 gün burada kaldım. Yarayı beslemek için bir alet koydular ve çıkarttılar. Her gün pansuman yaptım, yaram açıktı. Sonrasında merkezin sahibi Doktor H.A. ile görüştüm. ‘Karnımda yamuk bir dikiş var, aynı zamanda iz kaldı' dedim. Kendisi bana komplikasyon oluştuğunu, ameliyatın başarısız olduğunu, paramı da iade edeceklerini söyledi. Muhasebeye gittim, kendilerinin hazırladığı ibraname ve feragatnameyi imzalamam gerektiğini söylendi. Paramı almadan imzalamayacağımı söyleyince, 'İmzalamazsan hiç alamazsın 200 bin liranı vereceğiz' dediler. İmzaladım, bana 200 bin liramı verdiler ama 100 bin liramı vermediler” diyerek estetik merkezinin sahibi Doktor H.A. ile çalışan 4 kişi hakkında şikayette bulundu.

        ‘200 BİN LİRAYI GERİ ALABİLİRSİN DEDİM’

        H.A. ise verdiği ifadede, “Ameliyattan sonra yarada açılma oldu. Pansumanlar yapıp, takip ettik. Buna devam ederken Y.Ş., İstanbul’a gitmesi gerektiğini söyleyip, gitti. 15 gün sonra ise tekrar geldi. Yarasına küçük bir operasyon yaptım sonra da yarasını kapattım. Aradan 1 yıl geçtikten sonra yarada izler olursa gerekeni yapacağımı söyledim. Maddi sıkıntılarının olduğunu söyleyince, ameliyatta hata yok ama karın germe parasını geri alabilirsin dedim. Muhasebecim 200 bin lirayı ona teslim etti. Y.Ş., 300 bin lira istemiş. Kol germe ameliyatıyla ilgili sorun olmadığından 100 bin lirayı ödememiş. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

        Soruşturma sürüyor.

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