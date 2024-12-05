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        Samsun merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli adliyede

        SAMSUN merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 10:14 Güncelleme: 05.12.2024 - 10:20
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        Samsun merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli adliyede
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        SAMSUN merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 6’sı adliyeye sevk edildi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Samsun merkezli Giresun, Sinop, Kastamonu ve İstanbul’da eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Baskını fark eden bazı şüphelilerin, cep telefonu ve SIM kartlarını başka binanın çatısına fırlattıkları da tespit edildi. Soruşturmanın devamında 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltındaki 17 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 6'sı, bugün adliyeye sevk edildi. 7 şüphelinin işlemleri sürerken, 4 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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