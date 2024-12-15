Dervişoğlu: Esad gitmiştir, Suriyelilerin de Türkiye'deki misafirliği bitmiştir

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Buradan hükümete sesleniyorum. Milletin kafasını boş yere karıştırmayın. Derhal geçici sığınmacı statüsünü kaldırın. Esad gitmiştir, Suriyelilerin de Türkiye'deki misafirliği bitmiştir. Mesele budur” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin teşkilat buluşması ve üye katılım toplantısı için Samsun’a geldi. Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Genel Başkan Yardımcıları, İl Başkanı Hasan Aksoy ve partililer katıldı.

Toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulunan Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Türkiye'nin gündeminde ne var bugün? Televizyondan açtığınız da akşam? Suriye var. Herkes Suriye uzmanı olmuş, herkes strateji uzmanı. Herkes eline böyle bir şey değnek alıyor, ekran önünde böyle. Haseke burası, Münbiç burası. Bununla uğraşıyor. Bu ülkeyi yönetenler de sanki Suriye'de bir askeri zafer kazanmış edasıyla televizyonlara çıkıp ahkam kesiyor. Her çıkan da diyor ki ‘Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız’ ya senin toprak bütünlüğüne saygılı olmanla Suriye bölünmekten kurtulmuyor. Irak'ta yaşadıklarımız belli ki Suriye'de yaşamaya devam edecek. Dolayısıyla Irak nasıl bölündüyse Suriye'de o şekilde bölünecek. Orada emperyal güçlerin Büyük Orta Doğu projesiyle başlayan hedef ve emellerinin gerçekleşmesi şayet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliğine zarar veriyorsa o zaman da Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapılması icap eden şeyi yapacak” diye konuştu.

ESAD GİTMİŞTİR, SURİYELİLERİN DE TÜRKİYE’DEKİ MİSAFİRLİĞİ BİTMİŞTİR Konuşmasında hükümete seslenen Dervişoğlu, şunları söyledi: “Suriye'den kaynaklı handikaplarımız ne bizim? Boş lafı bırakalım öncelikle. Öncelikle güvenliğimiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suriye'den kaynaklı bir takım olaylar münasebetiyle eğer vatan bütünlüğü tehlikeye düşmüş gibi görünüyorsa tedbir almak mecburiyetindendir. Şimdi görmüyor musunuz? Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. İsrail her gün Suriye'de toprak kazanıyor. Suriye'nin güneyini neredeyse işgal etti. Ağzını açan yok. Filistin ve Gazze'den bahseden kaldı mı son 10-15 günden beri? Filistin'in derdi çözüldü mü? Yok. Şimdi gündem Suriye. Bu Suriye gündeminden iç siyasette hangi rantı temin edeceğiz? Onun peşine düşmüş bir iktidar var. MİT başkanı gidiyor sanki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni o temsil ediyormuş gibi yanında bulunan insanların ne idüğü belirsiz alanlardan seçilmiş sembol şahsiyetler olmasına özen gösteriyorlar ve sanki Suriye'nin kuzeyinde Türkiye bir zafer kazanmış edasıyla bir takım algılar oluşturmaya çalışıyor. Türkiye'nin gerçekleri algılar üzerinden değil, olgular üzerinden belirlenmeli. Suriye'den gayretle en büyük sorunlardan bir tanesi sığınmacı sorunudur. Burada hükümete sesleniyorum. Milletin kafasını boş yere karıştırmayın. Derhal geçici sığınmacı statüsünü kaldırın. Esad gitmiştir, Suriyelilerin de Türkiye'deki misafirliği bitmiştir. Mesele budur.”

OSMANLI'NIN ATASI SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ DERHAL EN ESKİ YERİNE CABER KALESİNE KONULMALIDIR Süleyman Şah Türbesi’nin Caber kalesine konulması gerektiğini belirten Dervişoğlu, "ABD ve batı ülkeleri istiyor diye misafir kabul etmeye hazır bir ülke görüntüsünü sergilemenin anlamı yoktur. Türkiye'nin sınırında bir terör devletinin kurulması engellenmelidir. Suriye PKK'sıyla Irak PKK'sının birleşmesinin önüne geçilmeli ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada bu iki unsurun bir araya gelmesini engelleyecek askeri tedbiri mutlaka almak zorundadır. Avrupa Birliği'yle ve Avrupa ülkeleriyle bedeli mukabilinde imzalanmış geri kabul anlaşması derhal ortadan kaldırılmalıdır. Türkiye'nin kendi sınır güvenliğini temin etmek adına Suriye PKK'sıyla evet belli bölgelerde bir tarafta Fırat Kalkanı, Zeytindalı, Barış Pınarı askeri operasyonlarını yapıyoruz. Öbür tarafta da pençe kilit. Ama bir boşluk var. Türkiye o boşluğu mutlak suretle doldurmalıdır. Tabka'dan başlayarak Rakka, Haseke üzerinde bir güvenlik hattı oluşturulmalı. Osmanlı'nın atası Süleyman Şah Türbesi derhal en eski yerine Caber kalesine konulmalıdır” dedi.

BU İKTİDARIN SURİYELİLERE VERDİĞİ VATANDAŞLIKLARIN DERHAL İPTALİ GEREKMEKTEDİR Hükümetin, Suriyelilere verdiği vatandaşlıkların iptal edilmesi gerektiğini de ifade eden Dervişoğlu, “Suriye meselesinde yapılması icap eden işleri atılması gereken adımları da atın. 238 bin Suriyeli'ye kanun hükmünde kararnameyle kanunsuz vatandaşlık verdiniz. İYİ Parti olarak biz havanda su döveceğimize gerçek politikamızı ortaya koyduk ve bunların vatandaşlık iptali için hem Danıştay'a hem de idari mahkemeye dava açtık. Ayrıca Türkiye Barolar Birliği’nin açmış olduğu davaya da müdahil olarak katıldık. 238 bin Suriyeli Türkiye'de mal edinmek suretiyle istisnai vatandaşlık elde etmişler. Atatürk zamanında daha Hatay, Türkiye'ye bağlanmadan Türkiye, Hatay Devleti'ni içine almadan çıkarılmış bir kanun var. Bu kanuna göre Suriyelilerin Türkiye'de mal edinimleri yasaktır. Bu kanun hala yürürlüktedir. Bu iktidar para için daire karşılığı tarla karşılığı vatandaşlık vermek için kanunsuz bir kanun hükmünde kararname çıkararak onları vatandaş yapmışlardır. Bu iktidarın Suriyelilere verdiği vatandaşlıkların derhal iptali gerekmektedir ve kendi ülkelerine dönmeleri için de teşvik yasasının çıkarılması artık kaçınılmazdır. Türkiye Suriye'de havanda su dövmek yerine altını kalınca çizgilerle çizdiğimiz bu taleplerimizi yerine getirerek Suriyeli belasından, demografik istiladan Türkiye'nin üniter devlet yapısının tehlikeye girmesi hususundan bu büyük milleti uzaklaştırmak için doğru adımlar atmalıdır. Yoksa sabah Suriye, akşam Suriye, İsrail güneyden giriyor. Batı emperyalizmi emellerine ulaşıyor. ABD Dışişleri Bakanı Suriye'de terörist unsurlardan oluşmuş orduya kendi ordusu muamelesi yapıyor. Bugün iş başında bulunan iktidar da bundan siyasete nasıl rant devşireceğinin hesabını yapıyor. Birisi çıkmış Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asmış, sosyal medyada Halep 82, şurası 83, burası 84 diye anlatılıyor. Beyler bu evet yüreğimize su serpiyor bu işler. Ama siz orası 82, burası 83 derken bu memleket üzerinde tuzak kuranlar 81’i 80’e, 80’i 79’a, 79’u 78’e, 78’i de 77’ye nasıl düşürürüz de Türkiye'yi böleriz, onun hesabını yapıyorlar” diye konuştu.