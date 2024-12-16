Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Sivasspor'u yenerek yeni yıla daha moralli girmek istiyoruz

SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig’in 17’nci haftasında deplasmanda oynayacakları Sivasspor karşılaşması için, “Sivasspor’u yenerek yeni yıla daha moralli ve hedeflerini daha büyüten bir Samsunspor olarak girmeyi istiyoruz” dedi.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig’in 17’nci hafta müsabakası olan Sivasspor deplasmanında mutlak galibiyeti hedeflediklerini belirtti. 16’ncı haftada oynanan Eyüpspor deplasmanında alınan 3-0’lık yenilgiyi yorgunluk olarak değerlendiren Veysel Bilen, "Umarım bu maç nazar boncuğu olur. Şu ana kadar aldığımız puanları da oyuncularımız ve teknik ekibimizin çalışmaları sayesinde elde ettik. Gerçekten küçümsenemeyecek bir başarı elde ettiler. Bir maç kaybettik diye onlara da haksızlık yapmak istemem. Yüklenmemiz de doğru değildir” diye konuştu.

'SAMSUNSPOR HİÇBİR ZAMAN MÜCADELE ETMEKTEN GERİ KALMAZ' Eyüpspor maçı hakkında değerlendirmelerde bulunan Veysel Bilen, “Eyüpspor haliyle en yakın rakibimiz. Biz ilk beş içerisinde sezon sonuna kadar kalmak istiyoruz. Bu yüzden en önemli rakiplerimizden bir tanesi de Eyüpspor. 6 puanlık bir maç olarak bakıyorduk. İlk yarıda başa baş bir oyun sergiledik. Biz 60’ncı dakikalardan sonra daha güçlü bir Samsunspor beklerken, maalesef oyundan düştük. Bunu da tamamen yorgunluğa bağlıyoruz. Oyuncular BAY haftasına gireceğiz düşüncesine girebilirler mi bilemiyorum tabii. Ancak bariz bir şekilde gördüğümüz şey takımın oyundan düşmesiydi. Arzulu, istekli, mücadele eden ve golü isteyen görüntüden uzak bir takımdık bu maçta. Hem bizler, hem oyuncu kardeşlerimiz, hem de camiamız olarak çok üzüldük. Ancak futbolun içinde bu da var. Her maçı kazanacağız diye bir kural yok. Samsunspor hiçbir zaman mücadele etmekten geri kalmaz. Son düdüğe kadar mücadele eden, arzulu şekilde futbol oynayan bir anlayışımız var. Bunu sahada göremediğimiz zaman kaybettiğimiz puanlardan daha fazla üzülüyoruz. Hocamız takım mental olarak iyi olsun diye 3 gün izin verdi. Gidip dinlendiler ve sonrasında perşembe günü takım olarak tekrar toplandık. Sıkı şekilde çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.