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        Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Sivasspor'u yenerek yeni yıla daha moralli girmek istiyoruz

        SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda oynayacakları Sivasspor karşılaşması için, "Sivasspor'u yenerek yeni yıla daha moralli ve hedeflerini daha büyüten bir Samsunspor olarak girmeyi istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 16:00 Güncelleme: 16.12.2024 - 16:05
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        Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Sivasspor'u yenerek yeni yıla daha moralli girmek istiyoruz
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        SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig’in 17’nci haftasında deplasmanda oynayacakları Sivasspor karşılaşması için, “Sivasspor’u yenerek yeni yıla daha moralli ve hedeflerini daha büyüten bir Samsunspor olarak girmeyi istiyoruz” dedi.

        Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig’in 17’nci hafta müsabakası olan Sivasspor deplasmanında mutlak galibiyeti hedeflediklerini belirtti. 16’ncı haftada oynanan Eyüpspor deplasmanında alınan 3-0’lık yenilgiyi yorgunluk olarak değerlendiren Veysel Bilen, "Umarım bu maç nazar boncuğu olur. Şu ana kadar aldığımız puanları da oyuncularımız ve teknik ekibimizin çalışmaları sayesinde elde ettik. Gerçekten küçümsenemeyecek bir başarı elde ettiler. Bir maç kaybettik diye onlara da haksızlık yapmak istemem. Yüklenmemiz de doğru değildir” diye konuştu.

        'SAMSUNSPOR HİÇBİR ZAMAN MÜCADELE ETMEKTEN GERİ KALMAZ'

        Eyüpspor maçı hakkında değerlendirmelerde bulunan Veysel Bilen, “Eyüpspor haliyle en yakın rakibimiz. Biz ilk beş içerisinde sezon sonuna kadar kalmak istiyoruz. Bu yüzden en önemli rakiplerimizden bir tanesi de Eyüpspor. 6 puanlık bir maç olarak bakıyorduk. İlk yarıda başa baş bir oyun sergiledik. Biz 60’ncı dakikalardan sonra daha güçlü bir Samsunspor beklerken, maalesef oyundan düştük. Bunu da tamamen yorgunluğa bağlıyoruz. Oyuncular BAY haftasına gireceğiz düşüncesine girebilirler mi bilemiyorum tabii. Ancak bariz bir şekilde gördüğümüz şey takımın oyundan düşmesiydi. Arzulu, istekli, mücadele eden ve golü isteyen görüntüden uzak bir takımdık bu maçta. Hem bizler, hem oyuncu kardeşlerimiz, hem de camiamız olarak çok üzüldük. Ancak futbolun içinde bu da var. Her maçı kazanacağız diye bir kural yok. Samsunspor hiçbir zaman mücadele etmekten geri kalmaz. Son düdüğe kadar mücadele eden, arzulu şekilde futbol oynayan bir anlayışımız var. Bunu sahada göremediğimiz zaman kaybettiğimiz puanlardan daha fazla üzülüyoruz. Hocamız takım mental olarak iyi olsun diye 3 gün izin verdi. Gidip dinlendiler ve sonrasında perşembe günü takım olarak tekrar toplandık. Sıkı şekilde çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.

        '12’NCİ ADAM OLARAK TARAFTARIMIZ DA BİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAKTIR'

        Zorlu hava koşullarına rağmen Sivasspor karşısında mutlak galibiyet hedeflediklerini ve taraftarları da Sivas’ta destek vermeye beklediklerini belirten Bilen, “Hafta sonu Sivas’ta oynayacağımız maça sıkı bir şekilde hazırlanıp Sivas'a gideceğiz. Hava koşulları çok zor ve bunu biliyoruz. Teknik ekibimiz ona göre hazırlıklarını yapacaktır. Güzel ve mücadeleci bir maç bekliyoruz. Sivasspor maçından mutlak galibiyet almayı bekliyoruz. Ancak galibiyet olmasa bile kesinlikle beraberlik almamız lazım. İnanıyoruz ki futbolcu kardeşlerimiz ve teknik ekibimiz de bu anlayış içerisindeler. Bunu yapabilecek gücümüz var. 12’nci adam olarak taraftarımız da bizi yalnız bırakmayacaktır. Kötü hava koşullarına rağmen taraftarımızın bizi orada da destekleyeceğini düşünüyorum. Liglere yılbaşı haftası izni var. Sonrada evimizde ezeli rekabet içinde olduğumuz Trabzonspor’la oynayacağız. Umarım her şey istediğimiz gibi olur" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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