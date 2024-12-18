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        MHP'li Durmaz: Ülkeyi Bağdatçılara teslim edenler bugün yenilmişlerdir

        MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Sadir Durmaz, Esad rejiminin yıkılması ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Dün Suriye'de manda rejimi tesis edip ülkeyi Bağdatçılara teslim edenler bugün yenilmişlerdir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 19:03 Güncelleme: 18.12.2024 - 19:05
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        MHP'li Durmaz: Ülkeyi Bağdatçılara teslim edenler bugün yenilmişlerdir
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        MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Sadir Durmaz, Esad rejiminin yıkılması ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Dün Suriye'de manda rejimi tesis edip ülkeyi Bağdatçılara teslim edenler bugün yenilmişlerdir” dedi.

        Samsun’da MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Sadir Durmaz’ın katılımıyla belediye meclis üyeleri istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Durmaz’ın yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal ile Samsun, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Sinop'tan parti üyeleri katıldı. Burada konuşan Sadir Durmaz, 54 yıllık Esad rejiminin sonlanması ve yapılan zulümlere değinerek, “Suriye'deki Baas iktidarı devrilince Esad rejiminin işkence ve katliamlarının boyutları da gözler önüne serilmiştir. Zalim Esad yüz binlerce insanı toplu mezarlarda toprağa gömerken, milyonlarcasını hapishanelerde işkencelere tabi tutarken bir yandan da ülkenin parasını Rusya'ya kaçırmanın planlarını yaptırdı” diye konuştu.

        ‘MÜSLÜMANLARIN KENDİ ÜLKELERİNDE, EVLERİNDE UĞRADIKLARI ZULÜM ARŞI İNLETMİŞTİR’

        Suriye'de yaşanan gelişmeler küresel güçlerin Orta Doğu hesaplarını altüst ettiğini söyleyen Sadir Durmaz, “Zulümle abat olunmayacağının en son örneklerinden birisi de Suriye'dir. 13 yıldır süren iç savaşın ardından 63 yıllık Bağdat rejimi 54 yıllık Esad iktidarı sona ermiştir. Dün Suriye'de manda rejimi tesis edip ülkeyi Bağdatçılara teslim edenler bugün yenilmişlerdir. Nazi faşizmini aratmayan, hunharca katliamlar ve insanlık dışı muamelelerin azmettiricisi, CHP ve yandaşlarının demokratik lider olarak gördüğü, iktidardan düştüğü gün adeta kendileri kaybetmiş gibi üzüldükleri ve devletimize, 'Görüşün' ricasında bulundukları zalim Esad'dır. Müslümanların kendi topraklarında, kendi ülkelerinde ve kendi evlerinde eşlerinin çocuklarının gözleri önünde uğradıkları zulüm adeta arşı inletmiş Bodrum'da cansız bedeni kıyıya vuran Aylam bebeğin ahı yerde kalmamıştır. Mazlumun ahı devirir şahı demiş atalarımız. Nitekim de öyle oldu. Suriye'de yaşanan gelişmeler küresel güçlerin Orta Doğu hesaplarını altüst ederken diğer yandan Türkiye'nin tarihsel egemenlik haklarını hiçbir güce çiğnetmeyeceğini de ilan etmiştir. Nefret söylemleriyle sadece yabancı düşmanlığı yapanlar elinden oyuncağı alınan çocuk gibi ağlamaya başlamış gündem olmak için partimize ve liderimize sataşma hadsizliğine düşmüşlerdir” ifadelerini kullandı.

        ‘TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞ DEVLETLERE, İÇ İHANETLERE RAĞMEN GÜÇLÜ KALMAYA DEVAM EDECEK’

        MHP olarak emperyalist güçlerin söylediklerine değil Türk milletinin ne söylediğine bakarız diyen Durmaz, “CHP'nin başı çektiği muhalefet Türkiye'nin tarihsel ve egemenlik haklarına muhalefet etmekle Halep kalesinde dalgalanan Türk bayrağından rahatsızlık duymaktadır. Bunlar için dünyanın öbür ucundan Amerika Birleşik Devletleri'nin binlerce kilometre öteden Rusya'nın gelip sınırlarımızda hesap yapması sorun değil ama daha bir asır önce Vali Atatürk'ümüz tarihsel ve kültürel bağlarımızın halen canlı olduğu gönül coğrafyamızda Türkiye'nin olması sorun. Bu tarih bilmez, coğrafyadan anlamaz gayri milli muhalefete ne dense boşa bir çabadır. Türkiye Cumhuriyeti dış devletlere, iç ihanetlere rağmen gönül ve kültür coğrafyasında etkili olmaya, güçlü kalmaya devam edecek. Mazlumların yolunu gözlediği adalet timsali sancağını dalgalandırmayı sonuna kadar sürdürecektir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak emperyalist güçlerin ağzına değil, aziz milletimizin ne dediğine bakarız. Doğru bildiğimizi söyler, sağımıza solumuza bakmadan hep bildiğimiz yolda yürürüz. Mazideki övündüğümüz ihtişamı gelecek vizyonumuzla bütünleştirip, Türk ve Türkiye vizyonunda güçlü bir Türkiye idealimize, var gücümüzle hep birlikte yürümeye devam edeceğiz” dedi.

        Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal ile Samsun, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Sinop'tan parti üyeleri katıldı.

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