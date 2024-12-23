Samsun'da balıkçı teknesi kayboldu, iki balıkçıdan haber alınamıyor

22 Aralık Pazar günü saat 18.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Costal Limanı’ndan ayrılarak Yeşilırmak önlerinde ilerleyen ‘Muratım 55 D 1416’ adlı balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine diğer balıkçılar ihbarda bulundu. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, kaybolan tekneyle birlikte içinde bulunan H.K. (45) ve M.S. (52) isimli balıkçıları bulmak için bölgede helikopter destekli arama çalışmalarına başladı.

SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde tekneyle denize açıldıktan sonra kaybolan iki balıkçının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

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