Denizde kaydolan 2 balıkçıdan 1'inin cansız bedeni bulundu

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, tekneyle denize açılıp kaybolan 2 balıkçıdan Halil Kayış’ın (45) cansız bedenine ulaşıldı.

Çarşamba ilçesi Costal Limanı'ndan 22 Aralık'ta denize Muratım 55’ isimli tekneyle denize açılan Halil Kayış ve Muharrem Sevgili'ye (52) ulaşılamayınca arama çalışması başlatıldı. Balıkçılara ait tekne, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçları ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı botunda bulunan su altı görüntüleme cihazı ile dün, limandan yaklaşık 1 kilometre açıkta 7 metre derinlikte bulundu. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçları, İl Jandarma Komutanlığı personeli, Samsun, Tokat ve Sinop'tan gelen AFAD görevlileri, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile sivil toplum kuruluşu ekipleri tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına, dün havanın kararmasıyla ara verildi.