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        Denizde kaydolan 2 balıkçıdan 1'inin cansız bedeni bulundu

        SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, tekneyle denize açılıp kaybolan 2 balıkçıdan Halil Kayış'ın (45) cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 09:02 Güncelleme: 27.12.2024 - 09:05
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        Denizde kaydolan 2 balıkçıdan 1'inin cansız bedeni bulundu
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        SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, tekneyle denize açılıp kaybolan 2 balıkçıdan Halil Kayış’ın (45) cansız bedenine ulaşıldı.

        Çarşamba ilçesi Costal Limanı'ndan 22 Aralık'ta denize Muratım 55’ isimli tekneyle denize açılan Halil Kayış ve Muharrem Sevgili'ye (52) ulaşılamayınca arama çalışması başlatıldı. Balıkçılara ait tekne, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçları ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı botunda bulunan su altı görüntüleme cihazı ile dün, limandan yaklaşık 1 kilometre açıkta 7 metre derinlikte bulundu. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçları, İl Jandarma Komutanlığı personeli, Samsun, Tokat ve Sinop'tan gelen AFAD görevlileri, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile sivil toplum kuruluşu ekipleri tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına, dün havanın kararmasıyla ara verildi.

        Gece saatlerinde balıkçılar tarafından Karabahçe Mahallesi mevkiinde kıyıda ceset bulundu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede, cesedin kayıp balıkçılardan Halil Kayış'a ait olduğu belirlendi. Kayış'ın cenazesi Samsun Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Muharrem Sevgili’yi arama çalışmalarının bugün de devam edeceği bildirildi.

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