Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Organları 3 hastaya can, korneaları 2 hastaya ışık olacak

        SAMSUN'da beyin kanaması geçirip tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen su tesisatçısı Halit Çağlar'ın (54) karaciğeri, böbrekleri ve korneaları 5 hastaya umut oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 17:24 Güncelleme: 29.12.2024 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Organları 3 hastaya can, korneaları 2 hastaya ışık olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN’da beyin kanaması geçirip tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen su tesisatçısı Halit Çağlar’ın (54) karaciğeri, böbrekleri ve korneaları 5 hastaya umut oldu.

        Tokat’ta yaşayan su tesisatçısı 3 çocuk babası Halit Çağlar, yaklaşık 1 ay önce beyin kanaması geçirdi. Tokat Devlet Hastanesi’ne götürülen Halit Çağlar, daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavisi burada devam eden Çağlar’ın dün saat 14.00 sıralarında beyin ölümü gerçekleşti. Samsun Organ Nakli Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü ailesi, Çağlar’ın organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Çağlar’ın organları, ameliyatla alındı.

        Halit Çağlar’ın karaciğeri Erzurum’a, 2 böbreği ve 2 korneası da Samsun’daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) nakli bekleyen hastalara nakledilmek üzere yola çıkarıldı.

        'ÇOK ÜZÜLDÜK AMA KENDİSİ BAŞKALARINA UMUT OLDU'

        Eşinin ölümüne çok üzüldüklerini ama başkalarına da umut olduğunu söyleyen Emine Çağlar, “Eşim buraya beyin kanamasıyla geldi. Çok üzüldük ama kendisi başkalarına umut oldu. Ben 3 çocuk annesiyim. Ben de bağışlayacağım. Herkesi de organ bağışı vermeye davet ediyorum. Herkes acısını da yaşıyor ama organlarını bağışlasınlar ve herkese umut olsunlar” dedi.

        Bağışçının 5 kişinin hayatına dokunduğunu ifade eden OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Birgül Tan ise “Bağışçı ailemize çok teşekkür ediyoruz. Şu anda 5 kişinin hayatına dokundular. Karaciğer Erzurum’a gitti. 2 böbrek ve 2 kornea da OMÜ’deki hastalara nakledilecek. Organlarını bağışlayanlara Allah’tan rahmet sevenlerine de baş sağlığı diliyoruz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılbaşında hava nasıl olacak?
        Yılbaşında hava nasıl olacak?
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        Gürcistan'da yeni cumhurbaşkanı protestoların gölgesinde yemin etti
        Gürcistan'da yeni cumhurbaşkanı protestoların gölgesinde yemin etti
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Aliyev: Düşürülen uçak yerden açılan ateşle ağır hasar aldı
        Aliyev: Düşürülen uçak yerden açılan ateşle ağır hasar aldı
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Gülşen'in Türkmenistan hali
        Gülşen'in Türkmenistan hali
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        En-Nesyri için geliyorlar!
        En-Nesyri için geliyorlar!
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        'Ufaklıktan haber var'
        'Ufaklıktan haber var'
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        "Uzaylılar aramızda"
        "Uzaylılar aramızda"
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 kişiye umut oldu
        Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 kişiye umut oldu
        Samsun'da asayiş
        Samsun'da asayiş
        Samsun'da bisiklete uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli gözaltına alındı
        Samsun'da bisiklete uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli gözaltına alındı
        Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 6 kişi yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 6 kişi yakalandı
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı