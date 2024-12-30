Samsun'da kayıp balıkçı aranıyor; 'Daha önce 2-3 sefer batmışlardı'

SAMSUN'da tekneyle denize açılan 2 amatör balıkçıdan Muhammer Sevgili'yi (50) arama çalışmaları, 8'inci gününde sürüyor. Balıkçı Hamza Torun (44), "Bu arkadaşlarımız aslında çok tecrübeliler; ama fırtına tekneyi alabora etti. Arkadaşlarımız daha önceden 2-3 sefer batmışlardı ama o zamanlar yüzerek kıyıya çıkmışlardı. Bu seferki biraz farklı oldu" dedi.

'DENİZİN İÇİNDE FIRTINA ESTİ'

Amatör balıkçı Hamza Torun (44), "Daha önceden de böyle olaylar olmuştu. Teknelerimiz batmıştı ama yüzerek çıkmıştık. Kenara yakındık ama pazar günü olan olay çok farklı. Denizin içinde fırtına esti ama sahile rüzgarı gelmedi. O yüzden fırtına esmediği için arkadaşlarımız denizi anlayamadı. Bu arkadaşlarımız aslında çok tecrübeliler; ama fırtına tekneyi alabora etti. Arkadaşlarımız daha önceden 2-3 sefer batmışlardı ama o zamanlar yüzerek kıyıya çıkmışlardı. Bu seferki biraz farklı oldu. O zamanki tekne de ahşaptı ve tekne kendiliğinden kıyıya gelmişti. Bu tekne de fiber olduğu için direkt dibe bastırdı. Bu olay yaklaşık 10 sene önce olmuştu" dedi.