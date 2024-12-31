Husumetlisini tabanca ile ayak parmağından vurdu; 3 gözaltı

Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi 3278'inci Sokak'ta meydana geldi. O.Y., E.A. ve A.O., iddiaya göre borç nedeniyle husumetli oldukları A.K.'nin dükkanına geldi. Burada çıkan tartışmada O.Y., A.K.'yi sol ayak parmağından tabancayla vurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Kaçan şüpheliler gözaltına alınırken, olayda kullanılan 2 ruhsatsız tabancaya el konuldu.

SAMSUN'da O.Y. (23), borç meselesi nedeniyle husumet yaşadığı A.K.'yi (20) sol ayak parmağından tabanca ile vurdu. Kaçan O.Y. ile yanındaki 2 şüpheli, gözaltına alındı.

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