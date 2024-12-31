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        Husumetlisini tabanca ile ayak parmağından vurdu; 3 gözaltı

        SAMSUN'da O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 15:24 Güncelleme: 31.12.2024 - 15:30
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        Husumetlisini tabanca ile ayak parmağından vurdu; 3 gözaltı
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        SAMSUN'da O.Y. (23), borç meselesi nedeniyle husumet yaşadığı A.K.'yi (20) sol ayak parmağından tabanca ile vurdu. Kaçan O.Y. ile yanındaki 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi 3278'inci Sokak'ta meydana geldi. O.Y., E.A. ve A.O., iddiaya göre borç nedeniyle husumetli oldukları A.K.'nin dükkanına geldi. Burada çıkan tartışmada O.Y., A.K.'yi sol ayak parmağından tabancayla vurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Kaçan şüpheliler gözaltına alınırken, olayda kullanılan 2 ruhsatsız tabancaya el konuldu.

        Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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