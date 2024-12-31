Balık tezgahlarında yılbaşı indirimi

SAMSUN’da yılın son gününde balıkçı esnafı indirime gitti. Balıkçı Onurcan Köse, “Bugün yılbaşına özel fiyat yaptık. Dün hamsinin kilosu 200 liraydı bugün ise 100 lira” dedi.

Yılbaşında evlerinde balık tüketmek isteyenler için hamsi, barbunya, istavrit ve mezgit 100 TL’den tezgahlarda yerlerini alırken, somon 200, levrek ve çupra 300, kalkan balığı 800 TL’den satışa sunuldu. Fiyatları neredeyse yarıya indirdiklerini ve 2025 yılında da bol bol balık tüketileceğini söyleyen balıkçı Onurcan Köse, “1 haftadır hava kötüydü ve bu nedenle fiyatlar biraz pahalıydı. Ama bugün tezgahta ne varsa 100 lira diyebilirim. Vatandaş ete tavuğa bakmıyor, balık alıp bol bol yiyor. Tezgahlar kalabalık ve fiyatlar uygun” diye konuştu.