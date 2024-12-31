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        Balık tezgahlarında yılbaşı indirimi

        SAMSUN'da yılın son gününde balıkçı esnafı indirime gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 15:37 Güncelleme: 31.12.2024 - 15:40
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        Balık tezgahlarında yılbaşı indirimi
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        SAMSUN’da yılın son gününde balıkçı esnafı indirime gitti. Balıkçı Onurcan Köse, “Bugün yılbaşına özel fiyat yaptık. Dün hamsinin kilosu 200 liraydı bugün ise 100 lira” dedi.

        Yılbaşında evlerinde balık tüketmek isteyenler için hamsi, barbunya, istavrit ve mezgit 100 TL’den tezgahlarda yerlerini alırken, somon 200, levrek ve çupra 300, kalkan balığı 800 TL’den satışa sunuldu. Fiyatları neredeyse yarıya indirdiklerini ve 2025 yılında da bol bol balık tüketileceğini söyleyen balıkçı Onurcan Köse, “1 haftadır hava kötüydü ve bu nedenle fiyatlar biraz pahalıydı. Ama bugün tezgahta ne varsa 100 lira diyebilirim. Vatandaş ete tavuğa bakmıyor, balık alıp bol bol yiyor. Tezgahlar kalabalık ve fiyatlar uygun” diye konuştu.

        ‘BU YIL BALIK İÇİN BOLLUK İÇİNDE GEÇTİ VE HER ŞEY UCUZDU’

        Bu yıl satılan balıkların bol ve ucuz olduğunu, 2025 yılında ise bunun devam etmesini beklediklerini ifade eden Köse, “Yılbaşına özel fiyat yaptık. Dün hamsinin kilosu 200 liraydı bugün ise 100 lira. Barbunya, mezgit ve istavritin fiyatı bugün 100 lira. Somon 200, levrek 300, çupra ise 300 liradan satıştalar. Yılbaşına özel kalkan balığımızda 800 liradan satıştadır. 2024 balık için bolluk içinde geçti ve her şey ucuzdu. 3 ay palamut sattık. Sonra zaten hamsi başladı. Hamside şu an 100 lira, bedava sayılır. 2025’te de fiyatlar bu şekilde devam eder. Bu fiyatlar ile devam ederse vatandaşlarımız bu senede bol bol balık yer” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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