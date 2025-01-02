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        Samsun'da kaybolan amatör balıkçı 11 gündür aranıyor

        SAMSUN'da açıldıkları denizde tekneleri batan Muhammer Sevgili'yi 50) arama çalışmaları 11 gündür sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 18:05 Güncelleme: 02.01.2025 - 18:10
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        Samsun'da kaybolan amatör balıkçı 11 gündür aranıyor
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        SAMSUN’da açıldıkları denizde tekneleri batan Muhammer Sevgili’yi 50) arama çalışmaları 11 gündür sürüyor.

        Çarşamba ilçesinde 22 Aralık’ta Costal Limanı ile Karabahçe sahili arasında denize açılan Muhammer Sevgili ile Halil Kayış’ın (45) ‘Muratım 55 D 1416’ isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine arama çalışmaları başlatıldı. 26 Aralık günü denize açıldıkları yerden yaklaşık 1 kilometre açıkta, 8 metre derinlikte tekneye ulaşılırken, 1 gün sonra da Halil Kayış’ın cansız bedeni Karabahçe Mahallesi sahilinde bulundu.

        Kaybolan amatör balıkçı Muhammer Sevgili’yi, Sahil Güvenlik ile deniz polisleri deniz ve havadan, jandarma ve AFAD ekipleri de karadan arama kurtarma çalışmalarını 11’inci gününde de sürdürdü.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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