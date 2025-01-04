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        Bıçakladığı arkadaşına önce yardım etti, sonra kaçtı; o anlar kamerada

        SAMSUN'daE.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 14:02 Güncelleme: 04.01.2025 - 14:05
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        Bıçakladığı arkadaşına önce yardım etti, sonra kaçtı; o anlar kamerada
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        SAMSUN'daE.D. (20), tartıştığı arkadaşı Özcan Kocatepe'yi (20) göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Şüphelinin bıçakladığı arkadaşına yardım etmeye çalıştığı, ardından kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özcan Kocatepe ile E.D. (20) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile E.D., arkadaşı Özcan Kocatepe’yi göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli, arkadaşını bıçakladıktan sonra çevredekiler ile birlikte yardım etmeye çalıştı. Daha sonra E.D. hırkasını alıp kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kocatepe, kurtarılamadı. Olaydan kısa süre sonra yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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