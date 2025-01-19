Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor'dan 'Trafikte can kayıplarına ve yaralanmalara dur de' paylaşımı

        SAMSUNSPOR, 1989 yılında takım otobüsünün yaptığı kaza ile vefat edip yaralananları sosyal medya hesaplarından anarak, 'Trafikte can kayıplarına ve yaralanmalara dur de' kamu spotu paylaşımı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 16:33 Güncelleme: 19.01.2025 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor'dan 'Trafikte can kayıplarına ve yaralanmalara dur de' paylaşımı
        ABONE OL

        SAMSUNSPOR, 1989 yılında takım otobüsünün yaptığı kaza ile vefat edip yaralananları sosyal medya hesaplarından anarak, ‘Trafikte can kayıplarına ve yaralanmalara dur de’ kamu spotu paylaşımı yaptı.

        Samsunspor, 1989 yılında takım otobüsünün karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişi ve yaralananları anarak, sosyal medya hesaplarından, trafikteki can kayıplarına ve yaralanmalara dikkat çekmek amacıyla "Trafikte can kayıplarına ve yaralanmalara dur de" kamu spotu paylaşımı yaptı.

        Samsunspor sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “1989 yılında yaşanan o trajik trafik kazası, bizler için unutulmaz bir acıdır. Samsunspor ailesi olarak, bu acı hatırlatmayı bir kez daha yapıyor ve kazaların bir daha yaşanmaması ümit ediyoruz. Sürücülerin en sık yaptığı kural ihlalleri arasında ise, ‘Araç hızına ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak. Arkadan çarpmak. Dönüş kurallarına ve manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak’ maddeleri bulunmaktadır. Trafikte can kayıplarına ve yaralanmalara dur de” ifadelerine yer verdi.

        Samsunspor, Süper Lig’in 20’nci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynadığı müsabakada, kazada hayatını kaybeden ve yaralananları anmak için özel üretilen siyah formalar ile sahaya çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk tahliye heyecanı
        İlk tahliye heyecanı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        "Yeni bir temel oluşturacağız!"
        "Yeni bir temel oluşturacağız!"
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da!
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da!
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"

        Benzer Haberler

        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Muhteşem Süleyman" operasını sahneleyecek
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Muhteşem Süleyman" operasını sahneleyecek
        Samsunsporlu futbolcular trafik kazalarına kliple "dur" dedi
        Samsunsporlu futbolcular trafik kazalarına kliple "dur" dedi
        AK Parti'li Yılmaz'dan 20 Ocak mesajı:
        AK Parti'li Yılmaz'dan 20 Ocak mesajı:
        Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını polis memuru kurtardı
        Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını polis memuru kurtardı
        Denize atlayan kadını polis memuru kurtardı; o anlar kamerada
        Denize atlayan kadını polis memuru kurtardı; o anlar kamerada
        AK Parti'li Karaaslan'dan "20 Ocak" mesajı:
        AK Parti'li Karaaslan'dan "20 Ocak" mesajı: